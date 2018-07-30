Ярмоленко выбрал неожиданный игровой номер в Вест Хэме
10:48, 30 июля 2018Футбол
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Украинец определился с номером на футболке в новой команде.
Ярмоленко в новой форме / whufc.com
Полузащитник «Вест Хэма» украинец Андрей Ярмоленко определился с игровым номером, под которым будет выступать за новую команду.
В отличие от выступлений за киевское "Динамо" и дортмундскую "Боруссию", в Лондоне Ярмоленко будет играть под 20-м номером, сообщает «Команда №1».
Отметим, что в «Боруссии» Ярмоленко выступал под номером 9, в «Динамо» – под номером 10, а за сборную Украины Андрей играет с номером 7.
Напомним, Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из "Боруссии" этим летом. Стоимость трансфера составила 23 миллиона евро.
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