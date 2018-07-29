Десна разгромила Мариуполь в матче УПЛ

21:41, 29 июля 2018
Футбол
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facebook.com/desnafc

Новичок Премьер-лиги не оставил шансов пятой команде минувшего первенства - победа гостей со счетом 4:1. 

Как сообщает официальный сайт УПЛ, нападающий "Десны" Хлебас уже в первом тайме оформил дубль, отличившись на 3-й и 22-й минутах. 

После перерыва еще два гола в ворота "Мариуполя" забил Филиппов. Хозяева ответили только одним забитым мячом - отличился Вакула. 

"Десна" победила и набрала свои первые очки в чемпионате. "Мариуполь" стартовал в новом сезоне с двух поражений. 

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Теги: #УПЛ-2018/19