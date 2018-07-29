Десна разгромила Мариуполь в матче УПЛ
21:41, 29 июля 2018Футбол
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"Мариуполь" стартовал в УПЛ с двух поражений подряд.
facebook.com/desnafc
В Мариуполе завершился матч 2-го тура Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" проиграл "Десне".
Новичок Премьер-лиги не оставил шансов пятой команде минувшего первенства - победа гостей со счетом 4:1.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, нападающий "Десны" Хлебас уже в первом тайме оформил дубль, отличившись на 3-й и 22-й минутах.
После перерыва еще два гола в ворота "Мариуполя" забил Филиппов. Хозяева ответили только одним забитым мячом - отличился Вакула.
"Десна" победила и набрала свои первые очки в чемпионате. "Мариуполь" стартовал в новом сезоне с двух поражений.
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