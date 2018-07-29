Десна разгромила Мариуполь в матче УПЛ

"Мариуполь" стартовал в УПЛ с двух поражений подряд.

В Мариуполе завершился матч 2-го тура Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" проиграл "Десне".

Новичок Премьер-лиги не оставил шансов пятой команде минувшего первенства - победа гостей со счетом 4:1.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, нападающий "Десны" Хлебас уже в первом тайме оформил дубль, отличившись на 3-й и 22-й минутах.

После перерыва еще два гола в ворота "Мариуполя" забил Филиппов. Хозяева ответили только одним забитым мячом - отличился Вакула.

"Десна" победила и набрала свои первые очки в чемпионате. "Мариуполь" стартовал в новом сезоне с двух поражений.