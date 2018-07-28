"Динамо" обыграло "Львов" во 2-м туре УПЛ

Победу киевлянам принес гол Русина в добавленное арбитром время игры.

Во Львове завершился матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Львов" принимал киевское "Динамо".

Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости прогнозируемо имели преимущество в этом матче, много опасных моментов и вели игру в целом. Но, забить хотя бы один гол в основное время так и не сумели.

А в концовке матча, когда команда навалилась на ворота соперника и в ход пошли самые разнообразные приемы, Артем Беседин даже получил желтую карточку. Предупреждения он был удостоен за падение в штрафной площади соперника - судья посчитал, что игрок столичной команды симулировал нарушение правил со стороны соперника.

И только в добавленное время игры, на 90+2 минуте, многоходовка "Динамо" завершилась ударом Назария Русина низом в падении - 0:1

Таким образом, "Динамо" набрало 6 очков в турнирной таблице и догнало "Александрию", вместе с которой возглавляет чемпионскую гонку в Премьер-лиге.