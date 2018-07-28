Полузащитник "Динамо" сломал нос и не сыграет против ФК "Львов"

В столкновении с защитником "Ворсклы" хавбек "Динамо" Николай Шапаренко повредил нос.

В матче против ФК "Львов" тренеры киевского "Динамо" снова не смогут рассчитывать на всех основных футболистов команды.

Отбыл дисквалификацию защитник Никита Бурда, вернулся в общую группу полузащитник Денис Гармаш, но его место в лазарете занял другой хавбек — Николай Шапаренко, сообщает Команда 1.

В матче с полтавской "Ворсклой" в столкновении с защитником полтавчан он сломал нос. Во Львове кандидат в сборную Украины точно не сыграет, а потом, возможно, будет работать в специальной маске.

Как сообщал УНИАН, игра "Львов" — "Динамо" начнется сегодня, в субботу, в 19.30.

Вчера состоялась встреча молодежных команд, и динамовцы одержали в ней волевую победу со счетом 2:1. Голы у киевлян забили Ахмед Алибеков и Владислав Калитвинцев. В этом матче 60 минут отыграл бразильский защитник Сидклей, который сразу после его окончания присоединился к первой команде и может дебютировать за нее уже сегодня.