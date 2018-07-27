Игрок "Шахтера" Исмаили дисквалифицирован на два матча, но сыграет с "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ огласил своё решение.

Сегодня, 27 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины.

Тщательно изучив материалы дела об удалении футболиста ФК «Шахтер» Донецк Гонсалвеса Доса Сантоса Исмаили в матче за Суперкубок Украины по футболу 21.07.2018 г. ФК «Шахтер» Донецк — ФК «Динамо» Киев», КДК решил: за красную карточку, полученную на 90+5-й минуте в матче за Суперкубок Украины, отстранить Исмаили на два матча, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

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При этом Исмаили уже пропустил матч с «Десной», а второй игрой наказания будет поединок с командой «Арсенал-Киев».

В итоге, бразилец должен принять участие в игре с «Динамо» (Киев) в 3-м туре УПЛ.