Маркевич: решение об удалении Исмаили было неправильным
Матч за Суперкубок Украины запомнился не столько результатом, сколько скандальными решениями главного арбитра – Константина Труханова.
Наибольший резонанс вызвало удаление футболиста «Шахтера» Исмаили в конце поединка, напоминает ТРК Футбол.
Несправедливым решение судьи считает один из авторитетов украинского футбола – Мирон Маркевич. По его убеждению, в данном эпизоде бразилец не выглядел хулиганом, который заслуживал бы такого строгого вердикта арбитра Труханова.
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Председатель Комитета национальных сборных ФФУ отметил:
- Я считаю, это решение было неправильным. Не произошло ничего такого. Тем более, это был матч за Суперкубок – пусть бы не играл в следующем году в матче за этот трофей.
Я не думаю, что правильно делать из этого такую проблему – потолкались и все на этом. Это не массовая драка. В матчах между «Шахтером» и «Динамо» такое бывает.
Бурда и Исмаили не являются футболистами-хулиганами. Я считаю, что они оба должны играть.