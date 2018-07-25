Маркевич: решение об удалении Исмаили было неправильным

По его убеждению, в данном эпизоде бразилец не выглядел хулиганом, который заслуживал бы такого строгого вердикта арбитра Труханова.

Матч за Суперкубок Украины запомнился не столько результатом, сколько скандальными решениями главного арбитра – Константина Труханова.

Наибольший резонанс вызвало удаление футболиста «Шахтера» Исмаили в конце поединка, напоминает ТРК Футбол.

Несправедливым решение судьи считает один из авторитетов украинского футбола – Мирон Маркевич. По его убеждению, в данном эпизоде бразилец не выглядел хулиганом, который заслуживал бы такого строгого вердикта арбитра Труханова.

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Председатель Комитета национальных сборных ФФУ отметил:

- Я считаю, это решение было неправильным. Не произошло ничего такого. Тем более, это был матч за Суперкубок – пусть бы не играл в следующем году в матче за этот трофей.

Я не думаю, что правильно делать из этого такую ​​проблему – потолкались и все на этом. Это не массовая драка. В матчах между «Шахтером» и «Динамо» такое бывает.

Бурда и Исмаили не являются футболистами-хулиганами. Я считаю, что они оба должны играть.