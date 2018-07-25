Экс-игрок "Шахтера" Белик: Бурда и Исмаили должны были получить по желтой карточке

В конце матча за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо произошла потасовка, в результате которой арбитр встречи удалил Исмаили (прямая красная) и Никиту Бурду (повторное предупреждение).

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Алексей Белик оценил эпизод с потасовкой в конце Суперкубка Украины между Шахтером и Динамо.

По словам Белика, оба игрока заслуживали по предупреждению, заявил в комментарии Football.ua.

В конце матча за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо произошла потасовка, в результате которой арбитр встречи удалил Исмаили (прямая красная) и Никиту Бурду (повторное предупреждение).

Свою оценку этого эпизода в комментарии Football.ua дал бывший игрок Шахтера и сборной Украины Алексей Белик.

"Двое игроков толкнули Тотовицкого, но арбитр почему-то не дал вторую желтую Кадару. Тотовицкий точно не симулировал — его команда проигрывает 0:1 и нужно отыгрываться. Вряд ли игрок будет лежать в такой ситуации. Игроки Динамо это расценили как будто он выпрашивал пенальти", — сказал Белик.

"В случае с Исмаили и Бурдой игроки должны были получить по желтой карточке. Здесь ясно, что наказание должно быть одинаковое, в равной степени. Кто-то начал, а кто-то ответил. Если бы один из них сдержался, тогда можно было бы говорить о том, что наказания могут быть разного порядка".

Ранее юрист Шахтера Юрий Харитончук высказал мнение, что никаких оснований для увеличения дисквалификации Исмаили нет.