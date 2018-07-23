"Черноморец" обыграл "Олимпик" в первом матче в Премьер-лиге нового сезона

Игра завершилась со счетом 2:1.

В Одессе на стадионе "Черноморец" завершился матч 1-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал донецкий "Олимпик".

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева активно начали матч и уже на 9-й минуте Дмитрий Рыжук открыл счет. Игроку удался удар головой после грубой ошибки голкипера на выходе.

Хозяевва поля уверенно удерживали преимущество, а на 65--й минуте и вовсе удвоили его. Никита Татарков отправил мяч в сетку после еще одной грубой ошибки защитников соперника во время вбрасывания в штрафную из-за боковой - 2:0.

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На 70-й минуте игры футболист "Олимпика" Максим Дегтярев расстрелял пустые ворота хозяев после сольного прохода от Виталия Балашова по левому краю штрафной - 2:1. Но, большего дончане достичь так и не сумели.

Между тем, концовка игры получилась драматичной. На 85-й минуте Виталий Балшов заработал пенальти для "Олимпика" и сам же не сумел его реализовать. Удар отбил вратарь одесситов Сергей Литовченко.

Таким образом, "Черноморец" набрал 3 очка и вошел в Группу лидеров турнирной таблицы, наряду с "Зарей" (Луганск), "Александрией" и ФК "Львов".

В среду, 25 июля, тур завершится играми "Десна" (Чернигов) - "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава).