Он станет большим игроком в будущем -."Реал" презентовал украинского голкипера Лунина

Наш спортсмен принял участие в первом официальном мероприятии в мадридском суперклубе.

На знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании Мадриде состоялась презентация украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Украинец поучаствовал в протокольном подписании контракта, а также обратился к болельщикам на испанском языке, сообщает SportArena.

«Благодарен Реалу и президенту Флорентино Пересу за возможность исполнить мечту и поиграть за лучший клуб мира. Я рад находиться рядом с лучшими игроками и тренерами, они помогут мне становиться лучше как игроку и как человеку.

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Обещаю отдавать все силы, выкладываться на максимум. Реал всегда стремится к максимальным целям благодаря работе и настойчивости, и я разделяю эти ценности. Hala, Madrid!»

Также свою речь произнес и президент Реала Флорентино Перес.

«Мы стараемся привлечь в команду молодых, но не оспоримых талантов, которые ознаменуют футбол в ближайшие годы. Андрей Лунин, спасибо, что ты выбрал Реал и четко демонстрируешь свои амбиции и желание побеждать. В 19 лет он является железным игроком основного состава сборной Украины и уже показал, почему станет большим игроком в будущем».

Также голкипер вышел на поле Сантьяго Бернабеу, где собралось несколько тысяч болельщиков, и по традиции почеканил мяч и принял участие в фотосессии.

Как сообщал УНИАН, Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июне, подписав 6-летний контракт. По информации Sport Arena, сумма трансфера составила 9 миллионов евро, однако может возрасти еще на 3,5 миллиона за счет бонусов.