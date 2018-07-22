"Карпаты" проиграли "Александрии" в стартовом матче УПЛ

Игра первого тура завершилась со счетом 0:2.

Во Львове завершился матч первого тура чемпионата Украины по футболу сезона 2018/19, в котором "Карпаты" принимали "Александрию".

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды провели довольно вялый матч, играя в низком темпе. А первый голевой момент случился на 72-й минуте игры.

После навеса с углового и серии рикошетов мяч отскочил к линии штрафной, и Андрей Цуриков точно пробил в правый от себя угол впритирку со штангой.

А на 81-й минуте отличился Виталий Пономарь.

Таким, образом "Александрия" набрала 3 очка и вошла в группу лидеров на старте УПЛ.