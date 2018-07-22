"Карпаты" проиграли "Александрии" в стартовом матче УПЛ
18:54, 22 июля 2018Футбол
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Игра первого тура завершилась со счетом 0:2.
Карпаты проиграли Александрии в первом матче сезона / ua-football.com
Во Львове завершился матч первого тура чемпионата Украины по футболу сезона 2018/19, в котором "Карпаты" принимали "Александрию".
Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Команды провели довольно вялый матч, играя в низком темпе. А первый голевой момент случился на 72-й минуте игры.
После навеса с углового и серии рикошетов мяч отскочил к линии штрафной, и Андрей Цуриков точно пробил в правый от себя угол впритирку со штангой.
А на 81-й минуте отличился Виталий Пономарь.
Таким, образом "Александрия" набрала 3 очка и вошла в группу лидеров на старте УПЛ.
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