Спортсменку обвинили в коллаборационизме.

Чемпионка Украины по академической гребле, 22-летняя спортсменка и модель Алсу Алейникова спровоцировала скандал в сети, опубликовав на своей странице в Instagram несколько видео с оскорблениями и угрозами в адрес жителей Днепра.

"Вы пустое место и ничего не решаете. Поэтому сидите молча. Пи**асы вы конченные, вам от России еще так "прилетит", такие пи**ы дадут, что вы не очухаетесь", - заявила она в одном из роликов.

Уроженка Днепра также публично назвала жителей города "нищими", отметив, что они употребляют только "сало и сосиски".

В чем причина такого поведения спортсменки, неизвестно.

Жители Днепра в комментариях обвинили ее в коллаборационизме, на что та и ответила, что "скоро полетит в Дубай, будет там пить "кокос", ходить по магазинам и прекрасно себя чувствовать", в то время, как днепряне будут "прятаться в подвалах".

Скандал с чемпионкой Украины по гребле - видео

Алсу Алейникова - что о ней известно

СМИ пишут, что Алейникова - дочь депутата Днепропетровского областного совета 8-го созыва от партии "Слуга народа" Дины Мифтахутдиновой, которая является известной спортсменкой и президентом Федерации академической гребли Днепропетровской области.

Известно также, что Мифтахутдинова возглавляет спортивное коммунальное учреждение "Днепропетровская областная школа высшего спортивного мастерства".

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