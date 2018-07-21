Динамо завладело Суперкубком-2018, обыграв Шахтер

Судьбу матча решила ошибка Андрея Пятова.

В Одессе завершился матч за Суперкубок Украины-2018 по футболу. Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 1:0 и стало обладателем трофея.

Несмотря на ряд упущенных возможностей "Шахтером" возможностей на первых минутах, именно "Динамо" вышло вперед в первом тайме. "Бело-синие" воспользовались ошибкой Андрея Пятова, отобрали у голкипера мяч, Буяльский отправил мяч в ворота. 1:0.

"Шахтер", выступавший экспериментальным составом, чаще владел мячом, однако так и не смог воплотить свои действия в по-настоящему голевые моменты.

Поединок завершился стычкой игроков двух команд, в результате по одному футболисту "Динамо" и "Шахтера" были удалены.

"Динамо" в 7-й раз выиграло Суперкубок Украины, у горняков осталось 8 титулов в этом турнире.

Шахтер — Динамо 0:1

Гол: Буяльский, 18.

Шахтер: Пятов — Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Коваленко (Тотовицкий, 68), Фернандо (Болбат, 71) — Мораес.

Динамо: Бойко — Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзера — Буяльский (Сидорчук, 77), Шепелев — Цыганков, Че Че (Гармаш, 46 (Шапаренко, 72)), Вербич — Беседин.

Предупреждения: Данченко, Фернандо, Мораес, Тотовицкий — Бурда, Шепелев, Кадар, Бойко, Кендзера.

На 90+6 минуте были удалены Исмаили и Никита Бурда (оба — неспортивное поведение).