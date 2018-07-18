Тайсон пропустит матч за Суперкубок Украины против Динамо
11:12, 18 июля 2018Футбол
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Футболист, включенный в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018, получил 12 дней отдыха.
Тайсон претндует на звание лучшего игрока недели ЛЧ / Reuters
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека сообщил, что полузащитник горняков Тайсон пропустить поединок за Суперкубок Украины с киевским «Динамо».
«Тайсон приедет 20 июля, за день до матча за Суперкубок Украины. Абсолютно все ребята, которые были задействованы в матчах за свои национальные сборные, получили по 12 дней отдыха, поэтому он вернется накануне игры. Если вы спросите, будет ли Тайсон готов к встрече с «Динамо», то я отвечу: конечно же, нет», – сказал Фонсека, сообщает официальный сайт горняков.
Напомним, поединок за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" пройдет в Одессе 21 июля. Начало - в 21.00.
Как сообщал УНИАН, в Бразилии похитили маму полузащитника "Шахтера" Тайсона.
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