Тайсон пропустит матч за Суперкубок Украины против Динамо

11:12, 18 июля 2018
Футбол
59 0
Тайсон претндует на звание лучшего игрока недели ЛЧ / Reuters

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека сообщил, что полузащитник горняков Тайсон пропустить поединок за Суперкубок Украины с киевским «Динамо».

«Тайсон приедет 20 июля, за день до матча за Суперкубок Украины. Абсолютно все ребята, которые были задействованы в матчах за свои национальные сборные, получили по 12 дней отдыха, поэтому он вернется накануне игры. Если вы спросите, будет ли Тайсон готов к встрече с «Динамо», то я отвечу: конечно же, нет», – сказал Фонсека, сообщает официальный сайт горняков.

Напомним, поединок за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" пройдет в Одессе 21 июля. Начало - в 21.00.

Как сообщал УНИАН, в Бразилии похитили маму полузащитника "Шахтера" Тайсона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФК Шахтер#Тайсон Шахтер