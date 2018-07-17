Обманутые нигерийские болельщики уже три недели не могут покинуть Россию

Болельщики, приехавшие на ЧМ-2018, жили в аэропорту и занимались попрошайничеством.

Около 100 обманутых болельщиков из Нигерии находятся в московских хостелах в ожидании возвращения на родину, сообщила пресс-секретарь волонтерской организации "Альтернатива" Юлия Силуянова.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари поручил эвакуировать своих граждан, которым теперь запрещают общаться с представителями СМИ.

"Сегодня в хостелы привезли еще 25-30 нигерийцев, - заявила Силуянова. - Президент Нигерии поручил эвакуировать всех своих граждан министру иностранных дел и министру авиации. Тот факт, что за дело взялись исполнительные власти, дает нам надежду. Однако болельщикам, которые находятся в Москве, запрещают обсуждать подробности их приезда со СМИ или предлагают лгать на камеру о том, что рейс пропустили по своей вине".

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Всего на территории московского региона в настоящее время находятся около 200 нигерийских фанатов, обратные билеты которых были аннулированы мошенниками.

Как стало известно, злоумышленники собрали с болельщиков, приехавших в Россию из Нигерии на чемпионат мира по футболу, по 250 долларов с каждого.

«Весь процесс взялась организовать некая российская фирма. Собрала деньги за билеты в обе стороны, помогла оформить паспорта болельщиков», - сообщает Mash.

Около двух недель нигерийские фанаты провели прямо в зале ожидания аэропорта, некоторые из них занимались попрошайничеством, другие подходили к пассажирам и просили у них деньги. Мыться гостям чемпионата мира пришлось в раковинах, а спали они на креслах. После многочисленных жалоб, когда в аэропорт «Внуково» вызвали полицию и правозащитников, нигерийских болельщиков доставили в посольство. В скором времени фанаты смогут вернуться домой.

Сборная Нигерии была участницей чемпионата мира-2018 по футболу, но выбыла еще после группового раунда, сыграв на турнире 3 игры, последняя из которых состоялась еще 26 июня.