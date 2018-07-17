Маму игрока Шахтера Тайсона освободили - ее нашли в багажнике авто

16:15, 17 июля 2018
Футбол
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Тайсон с матерью в доме в Бразилии / instagram.com/taisonfreda7

Об этом сообщает correio24horas

Женщина находилась в багажнике авто в соседнем муниципалитете. Кроме того, полиция подтвердила, что подозреваемых арестовали, их было четверо.

Напомним, утром 16 июля похититель поджидал женщину, в машине, припаркованной возле двери дома. Он вышел из машины с букетом цветов, когда мать Тайсона вышла на улицу. После этого злоумышленник бросил женщину в багажник машины и скрылся.

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Теги: #Бразилия#Тайсон Шахтер