Во Франции погибли два человека, праздновавших победу сборной на ЧМ-2018

Во многих французских городах празднование победы сборной на чемпионате мира-2018 переросло в беспорядки.

Во Франции бурное празднование победы сборной на чемпионате мира–2018 не обошлось без жертв, сообщает Le Monde.

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В городе Анси 42-летний мужчина погиб в результате прыжка в канал в Тиу, являющийся популярным среди туристов. Болельщик прыгнул в место, где был низкий уровень воды, и погиб, ударившись затылком.

В Сен-Феликсе ещё один болельщик сборной Франции погиб во время празднования, врезавшись на своей машине в дерево.

Отметим, что во многих городах Франции празднование победы сборной на чемпионате мира-2018 переросло в беспорядки, по итогам которых много людей были задержаны или получили повреждения разной степени тяжести.