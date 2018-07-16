Во Франции погибли два человека, праздновавших победу сборной на ЧМ-2018

14:24, 16 июля 2018
Футбол
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Болельщики сборной Франции празднуют победу команды на ЧМ-2018 / REUTERS

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В городе Анси 42-летний мужчина погиб в результате прыжка в канал в Тиу, являющийся популярным среди туристов. Болельщик прыгнул в место, где был низкий уровень воды, и погиб, ударившись затылком.

В Сен-Феликсе ещё один болельщик сборной Франции погиб во время празднования, врезавшись на своей машине в дерево.

Отметим, что во многих городах Франции празднование победы сборной на чемпионате мира-2018 переросло в беспорядки, по итогам которых много людей были задержаны или получили повреждения разной степени тяжести.

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Теги: #Франция#ЧМ-2018