Онлайн-трансляция, ЧМ-2018, финал: Франция - Хорватия - 4:2

На турнире сегодня проходит главный матч - игра четырехлетия.

Сегодня на чемпионате мира по футболу проходит финальный матч - главная и решающая игра четырехлетия. В матче за звание сильнейшей команды мира сошлись сборные Франции и Хорватии.

Сумеет ли сборная Франции повторить успех ЧМ-1998, когда команда впервые стала чемпионом мира? Или сборная Хорватии, уже добившаяся лучшего результата в своей историии, сможет совершить еще одну сенсацию?

Ответы на эти вопросы мы узнаем по ходу главного футбольного матча четырехлетия.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

Итак... МЫ НАЧИНАЕМ!

Впереди - главный матч футбольного четырехлетия в мире.

Стали известны стартовые составы команд:

сб. Франции: 1. Льорис, 2. Павар, 4. Варан, 5. Юмтити, 21. Лукас-Франсуа, 6. Погба, 13. Канте, 14. Матуиди, 7. Гризманн, 9. Жиру, 10. Мбаппе

Запасные: 16. Манданда, 23. Ареола, 3. Кимпембе, 17. Рами, 19. Сидибе Дж., 22. Менди Б., 8. Лемар, 15. Н`Зонзи, 18. Фекир, 12. Толиссо, 11. Дембеле У., 20. Товен

сб. Хорватии: 23. Субашич Д., 2. Врсалько, 3. Стринич, 6. Ловрен, 21. Вида, 4. Перишич И., 10. Модрич, 11. Брозович, 7. Ракитич, 17. Манджукич, 18. Ребич

Запасные: 1. Ливакович, 12. Калинич Л., 13. Едвай, 15. Чалета-Цар, 22. Пиварич, 5. Чорлука, 8. Ковачич, 14. Брадарич, 19. Бадель, 9. Крамарич, 20. Пьяца

Матч начался!

1. Мяч с центра поля развели игроки сборной Хорватии.

2. Первое нарушение правил - Лука Модрич "зацепил" соперника в атаке, у чужой штрафной площади.

3. Немец Франц Беккенбауэр и бразилец Марио Загало становились чемпионами мира как игрок и тренер. Сможет ли Дидье Дешам стать третьим в мире?

4. Перишич перехватил мяч и пошел в первую хорватскую атаку - Уимтити на страже. Мяч выбит за боковую линию.

5. Еще одна атака хорватов - Манджукич навешивал с боковой линии - Варан выбило мяч подальше от ворот.

6. Манджукич в начале очередной хорватской атаки нарушил правила в центре поля - штрафной для французов.

8. Стринич ворвался в штрафную - Мбаппе выбил мяч на угловой.

9. Модрич подал углвоой - французский защитник выбили мяч головой в сторону боковой линии.

10. Хорваты очень активно наали матч, еще одна атака - французы выбивают мяч ближе к центральной линии поля.

11. Перишич выиграл позиционную борьюу у Варана, но не смог как следует обработать мяч и упустил потенциально очень опасный момент в атаке.

13. Жиру получил длинную преердачу из глубины поля, но не сумел остановить и обработать мяч - первое подобие атаки от французов.

15. Перишич вновь прорывается по фланегу и простреливает мяч в штрафную - Умтити разряжает обстановку и выбивает мяч за боковую.

16. Перишич в столкновении получил травму - штрафной в пользу хорватов.

17. Гризманна сбивают хорваты - первый штрафной для "синих". Брозович грубовато сбил французского футболиста.

18. ГОЛЛЛЛЛЛ!!!! Грихманннн - шикарный удар со штрафного и мяч влетел в ворота от головы хорвата Манджукича - 1:0 в пользу Франции.

20. Хорваты тут же пошли вперед и получают право на штрафной у угла поля - Канте на Модриче сфолил.

21. Вида выиграл борьбу в воздухе после подачи штрафного у Грихманна, но пробил головой намного выше ворот.

23. Мяч попал в руку Жиру и судья абсолютно справедливо не дал французам продолжить потенциально очень опасную атаку.

24. Модрич подал штрафной - Льорис кулаком выбил мяч. Вторая волна атаки - Ракитич бьет намного выше ворот.

25. Манджукич забил первый автогол в истории финальных матчей чемпионатов мира...

27. Перишич зарабатывает штрафной в отличной позиции для хорватов. Предупреждение Канте - грубая игра.

28. ГОООООЛЛЛЛЛ - 1:1. Перишич после подачи штрафного Модричем и целого ряда рикошетов забил гол мощным разящим ударом.

33. Вида выбивает мяч на угловой после потенциально опасного заброса из глубины поля в атаке французов.

34. Гризманн подает угловой, Матьиди бьет голвой - мяч попал в руку хорвата Перишича? Пенальти?

35.Арбитр идет смотреть видеоповтор лично.

36. ПЕНАЛЬТИ бьют французы

38. ГОООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! Гризманнн - 2:1.

39. РЕБИЧЧЧЧ.. шикарный момент в первой же атаке после подачи с флага Стринича и не удался удар у Анте. Лльорис забрал мяч в руки

40. Эрнандес получает предупреждение. Грубая игра против Ребича.

42. Команды пошли в открытый футбол - атаки идлут волнами, но защитники пока на высоте.

43. Ловрен пробил по воротам с опаснейшей дситанции - мяч попадает во француза - угловой.

44. Дважды подал угловой Ракитич - французы с огромным трудом отбились - Умтити лежит на газоне - получил травму в столкновении.

45. 3 минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.

45+1. ВИДАААА... После подачи углвоого Ракитича ударил головой мимо ворот.

45+3. Передача на Киллиана Мбаппе была слишком сильной - французы потеряли шанс для атаки.

ПЕРЕРЫВ

Второй тайм начался

46. Мяч с центра поля развели игроки сборной Франции.

47. Гризманн наносит первый удар по воротам после перерыва - Субашич на месте.

48. Ответ хорватов - отличный удар Ребича после паса Ракитича - Лльорис в отличном прыжке перводит мяч на угловой. Подача углового - Вида не смог сориентироваться - мяч улетает за лицевую линию.

49. Перишич не успевает выиграть мяч в борьбе с Лльорисом. Очень бурное начало от сборной хорватии, как и в первом тайме.

50. Модрич в борьбе с Матьюиди зарабатывает угловой. Подача стандарта и удар Врсалько - слишком неточно.

52. Мбаппе шикарным дриблингом на скорости ворвался в штрафную площадь, но не смог переиграть вратаря Субашича.

53. Болельщики выбежали на поле - обычное дело для матчей столь высокого уровня.

54. Льорис пострадал в борьбе с Манджукичем - удар от ворот.

55. Замена в составе сборной Франции - вместо Канте выходит Нзонзи

56. Вида в борьбе с Гризманном выбивает мяч за боковую линию - опасная атака французов прервана.

58. Перишич опасно простреливал на Манджукича - слишком сильно. А между тем Марио находился в потенциально очень опасной позиции для взятия ворот.

59. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ПОГБАААА!!! 3:1 - шикарный удар после многоходовой комбинации и рикошетов с участием Гризманна и Мбаппе.

61. Еще огдна опаснейшая атака французов - Брозович выигрывает мяч у Гризманна и выбивает на угловой.

62. Подача углового - хорваты выбивают мяч за боковую линию.

65. ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! МБАППЕЕЕ!!!! Отличный пас Эрнандеса и не менее отличный удар с дальней дистанции.

67.. Ну всё... Кажется, чемпион мира уже определён...

69. ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!! МАНДЖУКИЧ!!!! 4:2..Грубейшая ошибка Льориса, который выбивал мяч на защитника и попал в соперника. От кторого мяч и влетел в ворота.

70... Нет.. Еще очень далеко не все ясно в этом матче...

71. Замена у сборной Хорватии - Крамарич вместо Ребича.

72. Ловрен врезался в партнера по команде Модрича - главное, что обошлось без травмы. Хорваты вернули мяч французам...

73. Замена в сборной Франции - Толиссо выходит вместо Матюиди.

75. Перишич очень опасно навешивает в штрафную - Умтити выбивает мяч к центру поля.

76. Еще одна волна атаки - Врсалько бьет с дальней дистанции - мимо.

78. Опаснейшая ситуация после навеса Модрича - мяч проходит рядом со штангой ворот.

80. Мбаппе пошел в дриблинг, долшел до штрафной сборной Хорватии и... упал.

81. Комбинация Врсалько-Модрич-Ловрен завершается навесом последнего - защитнкии выбивают мяч.

82. Замены в обеих командах - у французов вместо Жиру выходит Фекир, у хорватов - вместо Стринича - Пьяцца.

83. Ракитич очень недоволен - по свистку судьи нужно подавать штрафной.

84. Подача Ракитича по всем правилам - мяч поймал в руки вратарь французов Уго Лльорис.