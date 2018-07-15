Онлайн-трансляция, ЧМ-2018, финал: Франция - Хорватия - 4:2
Сегодня на чемпионате мира по футболу проходит финальный матч - главная и решающая игра четырехлетия. В матче за звание сильнейшей команды мира сошлись сборные Франции и Хорватии.
Сумеет ли сборная Франции повторить успех ЧМ-1998, когда команда впервые стала чемпионом мира? Или сборная Хорватии, уже добившаяся лучшего результата в своей историии, сможет совершить еще одну сенсацию?
Ответы на эти вопросы мы узнаем по ходу главного футбольного матча четырехлетия.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
Итак... МЫ НАЧИНАЕМ!
Впереди - главный матч футбольного четырехлетия в мире.
Стали известны стартовые составы команд:
сб. Франции: 1. Льорис, 2. Павар, 4. Варан, 5. Юмтити, 21. Лукас-Франсуа, 6. Погба, 13. Канте, 14. Матуиди, 7. Гризманн, 9. Жиру, 10. Мбаппе
Запасные: 16. Манданда, 23. Ареола, 3. Кимпембе, 17. Рами, 19. Сидибе Дж., 22. Менди Б., 8. Лемар, 15. Н`Зонзи, 18. Фекир, 12. Толиссо, 11. Дембеле У., 20. Товен
сб. Хорватии: 23. Субашич Д., 2. Врсалько, 3. Стринич, 6. Ловрен, 21. Вида, 4. Перишич И., 10. Модрич, 11. Брозович, 7. Ракитич, 17. Манджукич, 18. Ребич
Запасные: 1. Ливакович, 12. Калинич Л., 13. Едвай, 15. Чалета-Цар, 22. Пиварич, 5. Чорлука, 8. Ковачич, 14. Брадарич, 19. Бадель, 9. Крамарич, 20. Пьяца
Матч начался!
1. Мяч с центра поля развели игроки сборной Хорватии.
2. Первое нарушение правил - Лука Модрич "зацепил" соперника в атаке, у чужой штрафной площади.
3. Немец Франц Беккенбауэр и бразилец Марио Загало становились чемпионами мира как игрок и тренер. Сможет ли Дидье Дешам стать третьим в мире?
4. Перишич перехватил мяч и пошел в первую хорватскую атаку - Уимтити на страже. Мяч выбит за боковую линию.
5. Еще одна атака хорватов - Манджукич навешивал с боковой линии - Варан выбило мяч подальше от ворот.
6. Манджукич в начале очередной хорватской атаки нарушил правила в центре поля - штрафной для французов.
8. Стринич ворвался в штрафную - Мбаппе выбил мяч на угловой.
9. Модрич подал углвоой - французский защитник выбили мяч головой в сторону боковой линии.
10. Хорваты очень активно наали матч, еще одна атака - французы выбивают мяч ближе к центральной линии поля.
11. Перишич выиграл позиционную борьюу у Варана, но не смог как следует обработать мяч и упустил потенциально очень опасный момент в атаке.
13. Жиру получил длинную преердачу из глубины поля, но не сумел остановить и обработать мяч - первое подобие атаки от французов.
15. Перишич вновь прорывается по фланегу и простреливает мяч в штрафную - Умтити разряжает обстановку и выбивает мяч за боковую.
16. Перишич в столкновении получил травму - штрафной в пользу хорватов.
17. Гризманна сбивают хорваты - первый штрафной для "синих". Брозович грубовато сбил французского футболиста.
18. ГОЛЛЛЛЛЛ!!!! Грихманннн - шикарный удар со штрафного и мяч влетел в ворота от головы хорвата Манджукича - 1:0 в пользу Франции.
20. Хорваты тут же пошли вперед и получают право на штрафной у угла поля - Канте на Модриче сфолил.
21. Вида выиграл борьбу в воздухе после подачи штрафного у Грихманна, но пробил головой намного выше ворот.
23. Мяч попал в руку Жиру и судья абсолютно справедливо не дал французам продолжить потенциально очень опасную атаку.
24. Модрич подал штрафной - Льорис кулаком выбил мяч. Вторая волна атаки - Ракитич бьет намного выше ворот.
25. Манджукич забил первый автогол в истории финальных матчей чемпионатов мира...
27. Перишич зарабатывает штрафной в отличной позиции для хорватов. Предупреждение Канте - грубая игра.
28. ГОООООЛЛЛЛЛ - 1:1. Перишич после подачи штрафного Модричем и целого ряда рикошетов забил гол мощным разящим ударом.
33. Вида выбивает мяч на угловой после потенциально опасного заброса из глубины поля в атаке французов.
34. Гризманн подает угловой, Матьиди бьет голвой - мяч попал в руку хорвата Перишича? Пенальти?
35.Арбитр идет смотреть видеоповтор лично.
36. ПЕНАЛЬТИ бьют французы
38. ГОООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! Гризманнн - 2:1.
39. РЕБИЧЧЧЧ.. шикарный момент в первой же атаке после подачи с флага Стринича и не удался удар у Анте. Лльорис забрал мяч в руки
40. Эрнандес получает предупреждение. Грубая игра против Ребича.
42. Команды пошли в открытый футбол - атаки идлут волнами, но защитники пока на высоте.
43. Ловрен пробил по воротам с опаснейшей дситанции - мяч попадает во француза - угловой.
44. Дважды подал угловой Ракитич - французы с огромным трудом отбились - Умтити лежит на газоне - получил травму в столкновении.
45. 3 минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.
45+1. ВИДАААА... После подачи углвоого Ракитича ударил головой мимо ворот.
45+3. Передача на Киллиана Мбаппе была слишком сильной - французы потеряли шанс для атаки.
ПЕРЕРЫВ
Второй тайм начался
46. Мяч с центра поля развели игроки сборной Франции.
47. Гризманн наносит первый удар по воротам после перерыва - Субашич на месте.
48. Ответ хорватов - отличный удар Ребича после паса Ракитича - Лльорис в отличном прыжке перводит мяч на угловой. Подача углового - Вида не смог сориентироваться - мяч улетает за лицевую линию.
49. Перишич не успевает выиграть мяч в борьбе с Лльорисом. Очень бурное начало от сборной хорватии, как и в первом тайме.
50. Модрич в борьбе с Матьюиди зарабатывает угловой. Подача стандарта и удар Врсалько - слишком неточно.
52. Мбаппе шикарным дриблингом на скорости ворвался в штрафную площадь, но не смог переиграть вратаря Субашича.
53. Болельщики выбежали на поле - обычное дело для матчей столь высокого уровня.
54. Льорис пострадал в борьбе с Манджукичем - удар от ворот.
55. Замена в составе сборной Франции - вместо Канте выходит Нзонзи
56. Вида в борьбе с Гризманном выбивает мяч за боковую линию - опасная атака французов прервана.
58. Перишич опасно простреливал на Манджукича - слишком сильно. А между тем Марио находился в потенциально очень опасной позиции для взятия ворот.
59. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ПОГБАААА!!! 3:1 - шикарный удар после многоходовой комбинации и рикошетов с участием Гризманна и Мбаппе.
61. Еще огдна опаснейшая атака французов - Брозович выигрывает мяч у Гризманна и выбивает на угловой.
62. Подача углового - хорваты выбивают мяч за боковую линию.
65. ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! МБАППЕЕЕ!!!! Отличный пас Эрнандеса и не менее отличный удар с дальней дистанции.
67.. Ну всё... Кажется, чемпион мира уже определён...
69. ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!! МАНДЖУКИЧ!!!! 4:2..Грубейшая ошибка Льориса, который выбивал мяч на защитника и попал в соперника. От кторого мяч и влетел в ворота.
70... Нет.. Еще очень далеко не все ясно в этом матче...
71. Замена у сборной Хорватии - Крамарич вместо Ребича.
72. Ловрен врезался в партнера по команде Модрича - главное, что обошлось без травмы. Хорваты вернули мяч французам...
73. Замена в сборной Франции - Толиссо выходит вместо Матюиди.
75. Перишич очень опасно навешивает в штрафную - Умтити выбивает мяч к центру поля.
76. Еще одна волна атаки - Врсалько бьет с дальней дистанции - мимо.
78. Опаснейшая ситуация после навеса Модрича - мяч проходит рядом со штангой ворот.
80. Мбаппе пошел в дриблинг, долшел до штрафной сборной Хорватии и... упал.
81. Комбинация Врсалько-Модрич-Ловрен завершается навесом последнего - защитнкии выбивают мяч.
82. Замены в обеих командах - у французов вместо Жиру выходит Фекир, у хорватов - вместо Стринича - Пьяцца.
83. Ракитич очень недоволен - по свистку судьи нужно подавать штрафной.
84. Подача Ракитича по всем правилам - мяч поймал в руки вратарь французов Уго Лльорис.