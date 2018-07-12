"Извините, это жизнь": Вида после победы над сборной Англии обратился к россиянам (видео)

Вчера сборная Хорватии победила в овертайме сборную Англию со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу.

Игрок сборной Хорватии Домагой Вида, который после победы над Россией в четвертьфинале записал видео со словами «Слава Украине», прокомментировал тот факт, что его освистали во время матча со сборной Англии.

В эфире российского канала «Россия 24» после завершения полуфинального матча, на вопрос, не смущает ли его то, что «кто-то свистел на трибунах», он ответил: «Нет. Я знаю, что сделал ошибку».

«Я хочу еще раз извиниться перед российскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», – отметил футболист.

Видео: Россия24

Напомним, сборная Хорватии победила в овертайме сборную Англию со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу.

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Как сообщал УНИАН, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2018-го года в российском городе Сочи, хорватский футболист Домагой Вида вместе с экс-игроком сборной Хорватии Огненом Вукоевичем, который работал в штабе сборной скаутом, записали видеоролик с приветствием Украине. На видео Вида произнес лозунг: «Слава Украине!». Оба футболиста в свое время были игроками ФК «Динамо» (Киев).

После этого ФИФА официально объявила предупреждение Виде, а Вукоевича отстранили от работы на чемпионате мира и лишили аккредитации, а также оштрафовали на 12,8 тыс. евро.