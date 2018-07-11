Ярмоленко сделал первую фотосессию в новой форме в "Вест Хэм Юнайтед" (фоторепортаж)
17:09, 11 июля 2018Футбол
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Украинский игрок позировал в форме команды и с фанатской "розой" (шарфом) в руках.
Ярмоленко сегодня официально стал игроком "Вест Хєм Юнайтед" / whufc.com
Игрок сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко сделал первую фотосессию в новой форме в "Вест Хэм Юнайтед".
Украинский игрок позировал в форме команды и с фанатской "розой" (шарфом) в руках.
Напомним, сегодня стало известно, что Андрей Ярмоленко официально перешел из клуба немецкой Бундеслиги "Боруссия" (Дортмунд) в английский "Вест Хэм Юнайтед" из Лондона.
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