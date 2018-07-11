Ярмоленко сделал первую фотосессию в новой форме в "Вест Хэм Юнайтед" (фоторепортаж)

Украинский игрок позировал в форме команды и с фанатской "розой" (шарфом) в руках.

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