Хорватский футбольный союз уволил из сборной Вукоевича после фразы "Слава Украине!"

В заявлении ХФС говорится, что этот шаг является "извинением перед российской общественностью".

Хорватский футбольный союз принял решение исключить из состава сборной Хорватии Огнена Вукоевича, работавшего скаутом и занимавшегося анализом соперников, после публикации видео, где они с Домагоем Видой говорят «Слава Украине!» после победы над командой России.

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В заявлении федерации футбола Хорватии, опубликованном на официальном сайте организации, говорится, что ролик, который снял и выложил в интернет Вукоевич, является «спорным», а исключением функционера из состава делегации на ЧМ хорваты «извиняются перед российской общественностью за эти действия».

Ранее ФИФА вынесла предупреждение Домагою Виде, но отстранять игрока от оставшихся матчей не стала.

Напомним, вскоре после публикации видео Вукоевич наряду с Видой объяснили, что это была шутка и адресовалась многочисленным болельщикам, которые поддерживали Хорватию из Украины.