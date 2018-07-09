Билеты на матч Суперкубка Украины Шахтер - Динамо стоят от 60 гривен

15:38, 09 июля 2018
Футбол
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Футбол 24

Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Самые дешевые билеты стоят 60 гривен, самые дорогие – 1700. Их уже можно приобрести онлайн, но пока не в кассах.

Матч за Суперкубок Украины пройдет в Одессе в субботу, 21 июля. Начало - в 21.00. В нем в 11-й раз сойдутся Динамо и Шахтер.

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Теги: #Суперкубок Украины#матч Шахтер - Динамо