Динамо готово подписать 25-летнего бразильца, он уже на пути в Украину

14:28, 09 июля 2018
Футбол
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Сидклей может стать еще одним летним новичком "Динамо" / dynamomania.com

25-летний игрок, выступающий на позиции левого защитника, в ближайшие дни подпишет контракт с "Динамо".

Предположительно "Динамо" заплатит за него 5 миллионов евро.

Сидклей уже опубликовал фото из аэропорта в окружении родных и близких. 

Já estou com saudades família 😭❤️😍#Ucrânia ✈️

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Следует отметить, что на футболиста также претендовали донецкий «Шахтер» и российский «Зенит».

Последний сезон бразилец проводил в аренде в составе «Коринтианса». Он сыграл в 24 матчах, забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи.

За профессиональную карьеру Сидклей провел 173 матча, забил 11 голов и сделал 10 голевых передач. Сидклей преимущественно играет слева в защите, но также может закрыть фланги в полузащите.

Как сообщал УНИАН, новичком "Динамо" в это межсезонье стал бразилец Че Че, который забил дебютный гол за киевлян.

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Теги: #Динамо Киев#Сидклей