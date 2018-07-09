Динамо готово подписать 25-летнего бразильца, он уже на пути в Украину
Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Сидклей продолжит карьеру в киевском «Динамо», сообщает Globo Esporte.
25-летний игрок, выступающий на позиции левого защитника, в ближайшие дни подпишет контракт с "Динамо".
Предположительно "Динамо" заплатит за него 5 миллионов евро.
Сидклей уже опубликовал фото из аэропорта в окружении родных и близких.
Следует отметить, что на футболиста также претендовали донецкий «Шахтер» и российский «Зенит».
Последний сезон бразилец проводил в аренде в составе «Коринтианса». Он сыграл в 24 матчах, забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи.
За профессиональную карьеру Сидклей провел 173 матча, забил 11 голов и сделал 10 голевых передач. Сидклей преимущественно играет слева в защите, но также может закрыть фланги в полузащите.
Как сообщал УНИАН, новичком "Динамо" в это межсезонье стал бразилец Че Че, который забил дебютный гол за киевлян.