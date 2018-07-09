Сборная Хорватии обыграла Россию в футболках, которые пошили в Грузии

Товары, которые производятся в Грузии, не облагаются пошлинами. Уже несколько крупных фирм перенесли туда свои мощности.

Сборная Хорватии, вышедшая в полуфинал чемпионата мира по футболу в России, выступает в форме, которая изготовлена в Грузии. Напомним, что в четвертьфинале хорваты обыграли по пенальти сборную России и в полуфинале сыграют с Англией.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на сайт производителя спортивной одежды.

На этикетках и бирках футболок, которые носят хорватские игроки, указано "Made in Georgia".

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Грузия и ЕС имеют зону свободной торговли между собой. Точно такой же договор с Евросоюзом имеет и Украина. Товары, которые производятся в Грузии, не облагаются пошлинами. Так как рабочая сила по европейским меркам в Грузии дешевая, а также действует очень либеральное законодательство для бизнеса, уже несколько крупных производителей перенесли туда свои мощности и компания Nike не исключение.

Как сообщал УНИАН, после завершения четвертьфинального матча ЧМ-2018 Россия - Хорватия защитник хорватов Домогой Вида записал видео, на котором он вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем скандирует: "Слава Украине!". Ролик вызвал бурю возмущения в России.

ФИФА вынесла Виде предупреждение, хотя футболисту грозила дисквалификация.

Федерация футбола Украины вступилась за Домагоя Виду.