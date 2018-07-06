УЕФА разрешил четвертую замену в дополнительное время футбольного матча

В турнирах УЕФА вступают в силу поправки к правилам футбола.

В ряде турниров УЕФА немедленно вступают в силу некоторые поправки к правилам игры.

Поправки санкционированы Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) - органом, который регулирует правила футбола. Они касаются количества замен; дополнительных замен в дополнительное время; максимального количества запасных в заявке на матч; количества и местоположения дополнительных технических кресел; а также использования электронных средств коммуникации в технической зоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

Поправки к правилам:

Количество замен

• каждая команда может сделать до пяти замен;

• чтобы произвести замены, каждая команда может остановить игру не более трех раз;

• если матч переходит в дополнительное время, каждая команда может остановить игру до четырех раз при условии, что минимум одна из этих остановок происходит в дополнительное время;

• замены, сделанные в перерыве основного времени, в паузе перед началом дополнительного времени и в перерыве дополнительного времени не сокращают количество отведенных команде остановок игры;

• замененный игрок более не может принимать участие в матче.

Эти правила применимы к следующим турнирам УЕФА:

• Юношеская лига УЕФА 2018/19

• Чемпионат Европы среди юношей до 17 лет 2018/19

• Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет 2018/19

• Чемпионат Европы среди девушек до 17 лет 2018/19

• Чемпионат Европы среди девушек до 19 лет 2018/19

Четвертые замены в дополнительное время

В основное время команды по-прежнему могут сделать максимум по три замены. Если матч переходит в дополнительное время, команды имеют право на одну дополнительную замену в следующих турнирах УЕФА:

• Лига чемпионов УЕФА 2018/19

• Лига Европы УЕФА 2018/19

• Суперкубок УЕФА 2018

• Лига чемпионов УЕФА среди женщин 2018/19

• Чемпионат Европы 2018-20

• Чемпионат Европы среди женщин 2019-21

• Кубок регионов УЕФА 2018/19

Также четвертая замена будет разрешена в следующих турнирах:

• Лига наций УЕФА 2018/19 - финальная стадия

• Европейская квалификация чемпионата мира среди женщин 2019 - первый и второй стыковые раунды

• Чемпионат Европы среди молодежи 2017-19 - стыковые матчи, полуфиналы, финал и матч за путевку на Олимпиаду в финальном турнире в Италии (июнь 2019)

• Чемпионат Европы среди девушек до 19 лет 2017/18 - полуфиналы и финал в финальном турнире в Швейцарии (июль 2018)

• Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет 2017/18 - полуфиналы, финал и матч за путевку на чемпионат мира среди молодежи в финальном турнире в Финляндии (июль 2018)

Если в основное время команда сделала меньше трех замен, то она не теряет неиспользованные замены в дополнительное время и получает право на четвертую замену.

Максимальное количество запасных в заявке на матч

В следующих турнирах УЕФА команда может внести до 12 запасных в заявку на матч:

• Суперкубок УЕФА 2018

• Чемпионат Европы среди молодежи 2017-19 (финальный турнир)

• Лига наций УЕФА 2018/19 (все матчи)

• Чемпионат Европы 2018-20 (все матчи)

• Чемпионат Европы среди женщин 2019-21 (финальный турнир)

В следующих турнирах УЕФА команда может внести до 9 запасных в заявку на матч:

• Кубок регионов УЕФА 2018/19 (финальный турнир)

• Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет 2018/19 (все матчи)

• Чемпионат Европы среди юношей до 17 лет 2018/19 (все матчи)

• Чемпионат Европы среди девушек до 19 лет 2018/19 (все матчи)

• Чемпионат Европы среди девушек до 17 лет 2018/19 (все матчи)

В следующих турнирах УЕФА сохраняется правило, согласно которому команда может внести до 7 запасных в заявку на матч:

• Лига чемпионов УЕФА среди женщин 2018/19

• Юношеская лига УЕФА 2018/19

• Европейская квалификация чемпионата мира среди женщин 2019

• Чемпионат Европы среди женщин 2019-21 – квалификация и стыковые матчи

• Чемпионат Европы среди молодежи 2017-19 – квалификация и стыковые матчи

• Лига чемпионов УЕФА 2018/19 – все раунды, кроме финала, где разрешено иметь 12 запасных

• Лига Европы УЕФА 2018/19 – все раунды, кроме финала, где разрешено иметь 12 запасных

• Кубок регионов УЕФА 2018/19 – квалификация

Использование электронных средств коммуникации в технической зоне

Поправка, которая немедленно вступает в силу в турнирах УЕФА, гласит, что официальные представители команд могут пользоваться любыми формами электронной коммуникации, если это напрямую относится к здоровью и безопасности футболистов или к тактическим/тренерским аспектам.

Однако использовать можно только небольшие, мобильные, портативные устройства (например, микрофон, наушники, мобильный телефон или смартфон, умные часы, лаптоп). Использование неразрешенных устройств или неподобающее поведение повлечет за собой удаление официальных представителей команд из технической зоны.