«Динамо» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сыграли результативную ничью

Матч завершился со счетом 3:3.

Соперником киевского «Динамо» во втором контрольном матче на тренировочном сборе в Австрии стал китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

По сравнению с предыдущим матчем, который состоялся вчера против «Карабаха», на поле вышел совсем другой стартовый состав. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выставил против киевлян своих основных, сильнейших игроков за исключением, возможно, одного-двух футболистов, сообщает ФК "Динамо" (Киев).

Интересно, что именно за этот клуб некоторое время выступал арендованный у «Динамо» нападающий Жуниор Мораес. Отметим, китайцы уже успели провести на сборе в Австрии два контрольных матча, и оба раза уступили своим соперникам: 24 июня «Аустрии Клагенфурт» – 0:4 и 1 июля словацкой «Жилине» – 1:3.

Динамовцы начали игру активно. Ближайшие к взятию ворот были Буяльский и Леднев, но в первом случае мяч забрал вратарь, а во втором сфера пролетела мимо ворот. Китайцы же старались играть за счет длинных забросов, и однажды у них даже получилось довольно остро – тогда Владимиру Маханькову пришлось спасать свою команду после фланговой атаки и удара с близкого расстояния Модесте. Но в следующем моменте и наш голкипер оказался бессилен, когда после подачи от угловой отметки и дальнейшей скидки мяча примерно с центра штрафной отправил в сетку Пеі Шуай, выведя свою команду вперед.

Киевляне пошли вперед, пытаясь отыграться, но оборона соперника действовала довольно слаженно и без серьезных ошибок. Воротам со стандарта пытался угрожать Морозюк после того, как китайцы не по правилам обошлись с Сидорчуком, но немного не попал в створ ворот. Впрочем, нашей команде еще до перерыва удалось не только отыграться, но и выйти вперед. Киевляне были вознаграждены за свои старания, когда хорошую атаку на правом фланге провели Лєднєв и Шапаренко. В результате Николай отдал прекрасную передачу в центр штрафной на Буяльского, Виталий в касание сравнял счет. А незадолго до свистка на перерыв хорошо разыгранную многоходовку точным ударом примерно с линии штрафной завершил Русин.

После перерыва инициативой владели динамовцы. Неплохой момент, чтобы увеличить счет, имел Шапаренко, но пробил в руки вратарю. А вот Модесте повезло больше: после подачи от угловой отметки в исполнении Пато он точным ударом головой восстановил паритет.

Третий мяч в воротах «Динамо» оказался лишь благодаря курьезному рикошету. Пато пытался сделать передачу в штрафную, но мяч, задев нашего игрока, по удивительной траектории залетел точно в дальнюю девятку ворот Рудько.

Не обращая внимания на счет, «Динамо» продолжало атаковать и функционально выглядело на порядок лучше соперника. Атака за атакой, киевляне подбирали ключи к воротам соперника, и за оставшееся время до конца матча, это удалось Вербичу. Словенец, воспользовавшись передачей Кендзеры с правого фланга, забил третий мяч «бело-синих».

Было бы у подопечных Александра Хацкевича в распоряжении еще несколько минут, команда наверняка бы забила еще. Результат матча – боевая ничья 3:3.

«Динамо» – «Тяньцзинь Цюаньцзянь» – 3:3 (2:1)

«Динамо»: Маханьков (Рудько, 46), Морозюк (Бєсєдін, 59), Михайличенко (Смирный, 26; Шабанов, 59), Гуйе, Сидорчук (Гармаш, 46), Буяльский (Бурда, 59), Алибеков, Лєднєв (Калитвинцев, 59), Андриевский (Че Че, 46), Шапаренко (Шепелев, 59), Русин (Кендзера, 59).

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» (стартовый состав): Лу Чжан, Хаолунь Ми, Квон Куюнгон, Лю Їмін, Жанг Ченг, Пеі Шуай, Жао Сюйжі, Жанг Ксінвей, Алєшандре Пато, Ченг Далун, Антони Модесте.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» (запасные): Сун Квібін, Янг Джун, Чу Джинхао, Сюн Басюан, Вэнь Цсюнцзе, Кван Джиндже, Су Хуандже, Ван Сяолун, Ян Сюй.

Голы: Буяльский (38), Русин (44), Вербич (86) – Пеі Шуай (25), Модесте (55), Пато (59)