Роналду хочет покинуть Реал из-за обиды на руководство мадридского клуба - СМИ

Португальца задел слишком низкий ценник в 100 миллинов евро, которое руководство "Реала" выставило для него.

Стали известны некоторые детали возможного ухода нападающего Криштиану Роналду из «Реала». На этой неделе появилась информация, что 33-летний форвард близок к переходу в «Ювентус».

По данным мадридской газеты Marca, португалец принял решение покинуть "Королевский клуб" в январе этого года.

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Решение форварда было связано со слишком маленькой, по его мнению, неустойкой, которую должен был выплатить клуб-претендент - 100 миллионов евро. Именно такую сумму назначил «Реал». Такие деньги - ничто в сравнении 222 миллионами евро, которые "ПСЖ" выплатит "Барселоне" за Неймара.

Роналду задел ценник в 100 миллионов, и подобный ход клуба он воспринял как предложение уйти. Поэтому он решил покинуть мадридский клуб по завершении сезона, о чем и намекнул в интервью после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» в Киеве.

В борьбе за футболиста лидирует «Ювентус», который готов заплатить требуемые 100 миллионов евро.

Криштиану также принял во внимание тот факт, что фанаты «бьянконери» овациями встретили его после гола ударом через себя в падении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на домашнем стадионе туринцев.