Вратаря Карпат выгнали из клуба за поддержку России на ЧМ-2018

Вратарь разместил несколько фото в инстаграм со словами и символикой в поддержку российской сборной.

Голкипера юношеской команды львовских «Карпат» Михаила Готру выгнали из клуба за поддержку сборной России во время матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 по пенальти), сообщает сайт болельщиков львовского клуба.

Вратарь разместил несколько фото в инстаграм со словами и символикой в поддержку российской сборной, после чего руководство клуба решило прекратить сотрудничество с футболистом.

Болельщики "Карпат", комментирующие новость, полностью поддержали решение руководства клуба. "Правильно сделали, таким не место в клубе", - написал болельщик под ником Hatsik. "Клубу респект!!! Еще бы не приглашали сюда д...в с пророссийской риторикой или "мышебратья", - прокомментировал RA11.

Как сообщал УНИАН, скандальный экс-президент ФФУ Анатолий Коньков признался в своих "российских" предпочтениях.