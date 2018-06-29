Динамо подписало 5-летний контракт с голкипером Бойко

13:07, 29 июня 2018
Футбол
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Денис Бойко / fcdynamo.kiev.ua

Об этом сообщает официальный сайт клуба. 

Получив статус свободного агента, Бойко подписал соглашение с «Динамо» на 5 лет.

В сезоне 2017/2018 Денис провел в составе «Динамо» 12 матчей в чемпионате УПЛ, 2 игры в Кубке Украины и 4 матча в Лиге Европы.

До этого права на игрока принадлежали турецкому "Бешикташу". 

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Теги: #Динамо Киев#Денис Бойко