Динамо подписало 5-летний контракт с голкипером Бойко
13:07, 29 июня 2018Футбол
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До этого права на игрока принадлежали турецкому "Бешикташу".
Денис Бойко / fcdynamo.kiev.ua
Голкипер Денис Бойко, который в минувшем сезоне выступал за «бело-синих» на правах аренды, заключил полноценный контракт с ФК «Динамо».
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Получив статус свободного агента, Бойко подписал соглашение с «Динамо» на 5 лет.
В сезоне 2017/2018 Денис провел в составе «Динамо» 12 матчей в чемпионате УПЛ, 2 игры в Кубке Украины и 4 матча в Лиге Европы.
До этого права на игрока принадлежали турецкому "Бешикташу".
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