Сборная Бельгии обыграла Англию в матче за первое место Группы G ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 1:0.

На чемпионате мира по футболу завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Бельгии обыграла команду Англии.

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Решающий момент игры случился на 51-й минуте. А точный удар нанес Аднан Янузай.

В параллельном матче сборная Туниса обыграла команду Панамы со счетом 2:1.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице на счету команды Бельгии 9 очков, Англии - 6 очков, Туниса - 3, Панамы - 0.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.