Сборная Бельгии обыграла Англию в матче за первое место Группы G ЧМ-2018
22:56, 28 июня 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 1:0.
Сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче ЧМ-2018 / Reuters
На чемпионате мира по футболу завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Бельгии обыграла команду Англии.
Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Решающий момент игры случился на 51-й минуте. А точный удар нанес Аднан Янузай.
В параллельном матче сборная Туниса обыграла команду Панамы со счетом 2:1.
Таким образом, в итоговой турнирной таблице на счету команды Бельгии 9 очков, Англии - 6 очков, Туниса - 3, Панамы - 0.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.
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