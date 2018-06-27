Швейцария не смогла обыграть Коста-Рику в заключительном матче группы ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 2:2.

На чемпионате мира-2018 по футболу завершился заключительный матч Группы Е, в котором сборная Швейцарии встречалась с командой Коста-Рики.

Игра завершилась со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Явный аутсайдер группы комнада Коста-Рики, до этого проигравшая два матча, сумела дать бой крепкому середняку европейского футбола и даже забить два гола.

На точный удар швейцарца Брелима Джемали на 31-й минуте, костариканцы ответили не менее красивым ударом Кендалла Вастона на 56-й. В концовке матча, казалось, класс сборной Швейцарии сказался. На 88-й минуте точный удар нанес Йосип Дрмич. Но, уже в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте Янн Соммер срезал мяч в собственные ворота и позволил соперникам избежать поражения - 2:2.

Таким, образом, сборная Швейцарии набрала 5 очков и заняла 2-е место в Группе. У команды Коста-Рики на счету 1 балл в трех матчах и последнее место в группе.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.