УЕФА исключил «Милан» из еврокубков на ближайшие два сезона

Команда пропустит Лигу Европы 2018/19 и еврокубковый турнир 2019/20, если туда квалифицируется.

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов вынесла решение по делу «Милана».

Это дело было открыто в связи с нарушением клубом правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей», сообщает Трибуна.

Решением УЕФА «Милан» исключен из следующего розыгрыша Лиги Европы в сезоне 2018/19. Но сможет принять участие в евротурнире под эгидой УЕФА в сезоне 2019/20, если квалифицируется.

Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне.