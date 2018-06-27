УЕФА исключил «Милан» из еврокубков на ближайшие два сезона

19:22, 27 июня 2018
Футбол
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Милан не будет допущен к еврокубкам в ближайшее время / acmilan.com

Это дело было открыто в связи с нарушением клубом правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей», сообщает Трибуна.

Решением УЕФА «Милан» исключен из следующего розыгрыша Лиги Европы в сезоне 2018/19. Но сможет принять участие в евротурнире под эгидой УЕФА в сезоне 2019/20, если квалифицируется.

Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне.

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Теги: #Милан#Лига Европы#финансовый фэйр-плей УЕФА