УЕФА исключил «Милан» из еврокубков на ближайшие два сезона
19:22, 27 июня 2018Футбол
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Команда пропустит Лигу Европы 2018/19 и еврокубковый турнир 2019/20, если туда квалифицируется.
Милан не будет допущен к еврокубкам в ближайшее время / acmilan.com
Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов вынесла решение по делу «Милана».
Это дело было открыто в связи с нарушением клубом правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей», сообщает Трибуна.
Решением УЕФА «Милан» исключен из следующего розыгрыша Лиги Европы в сезоне 2018/19. Но сможет принять участие в евротурнире под эгидой УЕФА в сезоне 2019/20, если квалифицируется.
Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне.
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