ФФУ допустила 17 стадионов, на которых разрешено проводить матчи Премьер-лиги

В список попал стадион имени Банникова в Киеве, вместимость которого составляет всего 1678 мест.

Исполком Федерации футбола Украины назвал 17 стадионов, которые смогут принимать матчи Премьер-лиги в сезоне-2018/19.

Об этом сообщает Sport Arena.

В список допущенных стадионов попали: ОСК «Металлист» (Харьков), НСК «Олимпийский» (Киев), «Ворскла» им. Бутовского (Полтава), «Славутич-Арена» (Запорожье), Стадион им. В. Бойко (Мариуполь), «Арена Львов» (Львов), «Ника» (Александрия), «Украина» (Львов), «Динамо» им. В. Лобановского (Киев), «Оболонь-Арена» (Киев), «Авангард» (Луцк), «Арена Днепр» (Днепр), «Черноморец» (Одесса), «Звезда» (Кропивницкий), ОНСЦ (Чернигов), НТК им В.Банникова (Киев), «Метеор» (Днепр).

Отметим, вместимость НТК им В.Банникова составляет 1678 мест, а по регламенту УПЛ у стадиона не должно быть меньше 5000.

Ранее «Полтава» отказалась выступать в Премьер-лиге из-за недопуска стадиона «Локомотив».