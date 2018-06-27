ФФУ допустила 17 стадионов, на которых разрешено проводить матчи Премьер-лиги

14:17, 27 июня 2018
Футбол
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Стадион им. Банникова / ua-upl-ua.at.ua

Об этом сообщает Sport Arena.

В список допущенных стадионов попали: ОСК «Металлист» (Харьков), НСК «Олимпийский» (Киев), «Ворскла» им. Бутовского (Полтава), «Славутич-Арена» (Запорожье), Стадион им. В. Бойко (Мариуполь), «Арена Львов» (Львов), «Ника» (Александрия), «Украина» (Львов), «Динамо» им. В. Лобановского (Киев), «Оболонь-Арена» (Киев), «Авангард» (Луцк), «Арена Днепр» (Днепр), «Черноморец» (Одесса), «Звезда» (Кропивницкий), ОНСЦ (Чернигов), НТК им В.Банникова (Киев), «Метеор» (Днепр).

Отметим, вместимость НТК им В.Банникова составляет 1678 мест, а по регламенту УПЛ у стадиона не должно быть меньше 5000.

Ранее «Полтава» отказалась выступать в Премьер-лиге из-за недопуска стадиона «Локомотив».

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Теги: #ФФУ#Премьер-лига