В Киеве приняли решение о праздновании Дня Динамо

В этом году праздник пройдет 8 сентября.

Официальный сайт Киевского городского совета сообщил о принятом депутатами решении насчет празднования Дня Динамо. Ожидается, что в этот день воспитанники школы Динамо будут проводить семейный праздник, популяризируя разные виды спорта.

Данную инициативу поддержали 85 депутатов Киевсовета.

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При этом речь идет не только о популяризации футбола, а также о боксе, борьбе, фехтовании, легкой атлетике и других видах спорта.

В числе поддержавших инициативу - олимпийские чемпионы Вадим Гутцайт (фехтование), Инесса Кравец (легкая атлетика), Ольга Харлан (фехтование), а также призер чемпионата мира по биатлону Андрей Дериземля.

Отмечать День Динамо будут каждую вторую субботу сентября. В этом году праздник будет отмечаться 8 сентября.