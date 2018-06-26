Египетский комментатор умер после поражения своей сборной на чемпионате мира

После того, как на последней минуте игры игроки Саудовской Аравии забили победный гол в ворота египтян, комментатор потерял сознание.

Египетский футбольный комментатор, а также бывший тренер каирского футбольного клуба «Замалек» Абдул Рахим Мохаммед умер вскоре после поражения сборной Египта в матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Youm7.

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Мохаммед находился в здании государственного телевидения Египта и должен был подвести итоги матча. Но на 95-й минуте игры, когда игроки Саудовской Аравии забили победный гол в ворота египтян, он плохо себя почувствовал и потерял сознание.

Специалиста попытались привести в чувство, а потом доставили в больницу, но в итоге он скоропостижно скончался.

Его коллега отметил, что Мохаммед не жаловался на здоровье, но был очень сильно расстроен ошибками игроков сборной Египта.

Сборная Египта проиграла все три матча на ЧМ-2018 и заняла последнее место в группе А.