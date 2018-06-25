Срна представлен в качестве новичка итальянского Кальяри

22:40, 25 июня 2018
Футбол
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"Кальяри" представил новичка - Дарио Срну / cagliaricalcio.com

Презентация Дарио Срны в качестве игрока Кальяри состоялась сегодня, сообщает официальный твиттер клуба. 

Напомним, хорватский защитник Дарио Срна подписал контракт с Кальяри на один год с возможностью продления еще на один сезон. 

Как сообщал УНИАН, Шахтер вывел из обращения 33-й номер Дарио Срны, под которым он играл в донецкой команде.

Интересно, что под этим же номером Срна будет играть в Кальяри.

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Теги: #Италия#Дарио Срна