Срна представлен в качестве новичка итальянского Кальяри
22:40, 25 июня 2018Футбол
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Легенда "Шахтера" будет играть в Италии под любимым 33-м номером.
"Кальяри" представил новичка - Дарио Срну / cagliaricalcio.com
Итальянский клуб Кальяри официально представил экс=игрока Шахтера Дарио Срну в качестве новичка команды.
Презентация Дарио Срны в качестве игрока Кальяри состоялась сегодня, сообщает официальный твиттер клуба.
Напомним, хорватский защитник Дарио Срна подписал контракт с Кальяри на один год с возможностью продления еще на один сезон.
#Srna: "Qui si può far bene"— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 25, 2018
🎙: https://t.co/yw3KdYlMhy#benvenutoSrnapic.twitter.com/tgyQOISY4N
Как сообщал УНИАН, Шахтер вывел из обращения 33-й номер Дарио Срны, под которым он играл в донецкой команде.
Интересно, что под этим же номером Срна будет играть в Кальяри.
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