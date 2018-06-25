Срна представлен в качестве новичка итальянского Кальяри

Легенда "Шахтера" будет играть в Италии под любимым 33-м номером.

Итальянский клуб Кальяри официально представил экс=игрока Шахтера Дарио Срну в качестве новичка команды.

Презентация Дарио Срны в качестве игрока Кальяри состоялась сегодня, сообщает официальный твиттер клуба.

Напомним, хорватский защитник Дарио Срна подписал контракт с Кальяри на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Как сообщал УНИАН, Шахтер вывел из обращения 33-й номер Дарио Срны, под которым он играл в донецкой команде.

Интересно, что под этим же номером Срна будет играть в Кальяри.