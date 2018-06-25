Сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла Египет на чемпионате мира

Обе команды не пробились в плей-офф.

На чемпионате мира по футболу состоялся заключительный матч группового этапа в квартете А, в котором сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла команду Египта.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу аравийцев, сообщает официальный сайт ФИФА.

Счет в матче открыл Мохамед Салах на 22-й минуте. Однако на 45-й Аль-Фарадж сравнял счет, а на 90-й минуте победу для Саудовской Аравии вырвал Аль-Досари.

Таким образом, сборная Саудовской Аравии заняла 3-е место в группе А, а Египет провалил турнир, не набрав ни одного очка.

Как сообщал УНИАН, в этом матче был установлен рекорд чемпионатов мира - 45-летний голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории мировых первенств.