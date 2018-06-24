Сборная Англии забила 6 голов команде Панамы в матче ЧМ-2018

Англичане установили рекорд результативности на ЧМ-2018.

На чемпионате мира по футболу состоялся матч 2-го тура в группе G, в котором сборная Англии одержала разгромную победу над командой Панамы со счетом 6:1.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Родоначальники футбола активно начали матч и открыли счет уже на 8-й минуте - автором первого гола стал Стоунз. В первой половине встречи сборная Панамы пропустила еще четыре мяча - 5:0 к перерыву.

Во втором тайме активность игроков английской сборной немного снизилась, однако шестой гол все же влетел в сетку ворот их соперников. В итоге Харри Кейн записал на свой счет хет-трик, в активе Джона Стоунза - дубль. Еще один гол забил Джесси Лингард.

Шесть голов одной команды в одном матче - это пока что рекорд результативности на ЧМ-2018.

Сборная Панамы подсластила себе пилюлю - на 78-й минуте после розыгрыша стандарта Балой забил мяч престижа. Этот гол стал историческим - первым для Панамы на чемпионатах мира.

После двух туров сборные Англии и Бельгии имеют по 6 очков и в последнем туре разыграют первое место в группе. У команд Панамы и Туниса не осталось даже математических шансов на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.