ФК "Шахтер" презентовал собственный самолет

В ближайшие два года SkyUp будет официальным авиаперевозчиком команды, осуществляя перелеты на внутренние и международные матчи.

Накануне было подписано соглашение о сотрудничестве между ФК «Шахтер» и авиакомпанией SkyUp Airlines

Согласно договору, в ближайшие два года SkyUp будет официальным авиаперевозчиком команды, осуществляя перелеты на внутренние и международные матчи. Соответствующий документ подписали генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин и сооснователь SkyUp Airlines Юрий Альба, сообщает официальный сайт команды.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер», после подписания контракта отметил:

– Первое в истории Украины партнерство футбольного клуба и авиакомпании – знаковое событие. У нашей команды есть миссия: устанавливать новые границы и стандарты совершенства в футболе. И мы уверены, компания SkyUp установит новые границы и стандарты совершенства в пассажирских авиаперевозках. Именно желание улучшать стандарты своей деятельности является главным фактором нашего сотрудничества. Не стоит забывать, что у нас и общие цвета: оранжевый – цвет восходящего солнца, символизирующий рассвет новой эры «Шахтера» и появление компании SkyUp. Убежден, это сотрудничество будет выгодным всем сторонам, и особенно миллионам наших болельщиков, для которых авиаперелеты станут более доступными. Поэтому я хочу пожелать, чтобы «Шахтер» всегда был чемпионом на земле, а компания SkyUp – в небе.

В свою очередь, Юрий Альба, соучредитель SkyUp Airlines, отметил:

– Мы очень рады, что авиакомпания станет предоставлять высокий уровень услуг по авиаперевозкам команде настоящих чемпионов, и гарантируем наилучший сервис не только «Шахтеру», но и всем пассажирам, которые будут летать на воздушных судах SkyUp Airlines. Такое партнерство является логическим продолжением нашей миссии – делать авиаперелеты доступными большему количеству украинцев. Хочу пожелать обеим сторонам успешного и плодотворного сотрудничества, а «Шахтеру» – новых побед и свершений.

Для перелетов на матчи команде будет предоставлено комфортное воздушное судно Boeing 737-700 на 149 мест, окрашенное в цвета компаний-партнеров: оранжевый и черный. Также на фюзеляже самолета разместят логотип «горняков».

Присутствовавший на церемонии подписания соглашения наставник Паулу Фонсека выразил уверенность, что перелеты на таком борту важны не только с имиджевой стороны, но и могут вдохновить футболистов на победы.

Паулу Фонсека, главный тренер ФК «Шахтер»:

– Нам приходится совершать большое количество перелетов за сезон. И качественный сервис имеет важное значение для того, чтобы достигать поставленной цели – побеждать в каждом матче и оставаться чемпионом. В футболе сегодня нет мелочей. Все важно. Потому мы надеемся, что партнерство со SkyUp – это важная деталь, которая позволит нам выигрывать, быть на высоте. Даже брендированный самолет способен вдохновить игроков на новые победы, придать им уверенности и дополнительно мотивировать. В Европе партнерство авиакомпаний и футбольных клубов – распространенное и популярное явление среди ведущих команд, участников Лиги чемпионов. Теперь «Шахтер» будет в их числе, имея самолет с собственным дизайном.

Первый полет «горняков» состоится по маршруту Киев – Одесса накануне противостояния за Суперкубок Украины.