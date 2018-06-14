УЕФА внес двух игроков киевского "Динамо" в список 50 молодых надежд европейского футбола

Усилия Владимира Шепелева и Виктора Цыганкова по-достоинству оценили аналитики Союза.

Аналитики Союза европейских футбольных ассоциаций состаили список 50 молодых звезд европейского футбола, в который внесли двух игроков киевского "Динамо".

Внимание аналитиков привлекла игра Владимира Шепелева и Виктора Цыганкова, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Про Шепелева сказано, что центральный полузащитник в феврале 2017 года впервые вышел в составе "Динамо". К концу сезона 2017/18 у него в активе было уже 36 матчей за "основу". Также он успел дважды сыграть за сборную Украины.

Что касается Цыганкова, то он по словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, сделан из того же теста, что и Андрей Шевченко. В сезоне 2017/18 хавбек подтвердил высокий класс.