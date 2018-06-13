Сегодня выборы страны-хозяйки ЧМ-2026: Украина поддержит заявку США, Канады и Мексики

Единственным конкурентом совместной тройной заявки является Марокко.

МИД Украины поддержит заявку трех североамериканских стран (США, Канады и Мексики) на предстоящих выборах хозяев чемпионата мира по футболу-2026.

Единственным соперником объединенной заявки американских стран является Марокко, но за этот вариант украинская сторона голосовать не будет. Это вытекает из ряда факторов, сообщает SportArena.

Голосовать за хозяев чемпионата мира будет представитель МИД Руслан Нимчинский (временный поверенный в делах Украины в РФ), а не представители ФФУ. Это произошло из-за того, что ФФУ (Федерация футбола Украины) бойкотирует конгресс ФИФА в России.

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Во-вторых, Марокко не проголосовало «за» резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целосности Украины в 2014 году. На том голосовании представитель Марокко отсуствовал.

В-третьих, Украина является союзником США, а Президент США Дональд Трамп обращался к союзникам за поддержкой на этом голосовании.

Конгресс ФИФА определит хозяев чемпионата мира в среду, 13 июня, в Москве. Голосовать будут 206 стран-членов ФИФА. Голосование будет открытое, а не анонимное. Для победы необходимо набрать большинство голосов — 104 и больше.