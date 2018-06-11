Месси: могу завершить карьеру в сборной после чемпионата мира-2018

Лидер аргентинской команды рассказал о сложных взаимоотношениях с прессой в своей стране.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не исключает того, что может завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2018. Его слова приводит издание AS:

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«Могу ли я завершить карьеру в сборной после чемпионата мира 2018? Не знаю, все будет зависеть от того, как он закончится для нас. Мы проиграли три финала, и это привело к некоторым трудным моментам в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до финала непросто, это должно быть оценено.

На ЧМ-2018 выступит много хороших игроков, но сборная Аргентины тоже обладает качественными футболистами, которых хотела бы заполучить любая национальная команда».

Как сообщал УНИАН, известна заявка сборной Аргентины на чемпионат мира в России.