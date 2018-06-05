Президент футбольной Премьер-лиги: есть принципиальная договоренность о едином ТВ-пуле

Премьер-лига шла к этому долгие 10 лет.

Президент УПЛ Томас Гримм сообщил о наличии договоренности по поводу передачи ТВ-прав УПЛ.

Она может состояться уже с сезона-2019/20, сообщает SportArena.

«Есть принципиальная договоренность о передаче телевизионных прав к УПЛ. К этому соглашению мы пришли на сегодняшней встрече. Этот договор будет утвержден в ФФУ. Уже в сезоне-2019/20 права могут перейти к УПЛ», — сообщил президент УПЛ на пресс-конференции, посвященной Суперкубку Украины.

А вице-президент украинской Премьер-лиги Маркиян Ключкивский и вовсе подчеркнул, что кроме УПЛ в телепул может также войти ПФЛ.

«Мы к этой передаче уже готовимся. Отдельным дополнением, которое утвердила УПЛ, предусмотрены механизмы для возвращения 16 команд. Первая лига уже достаточно именитая. Поставили себе отметку, чтобы принять это решение не позже зимнего перерыва. Чтобы могли подготовить телепул в случае согласия, ПФЛ и ФФУ», — добавил вице-президент организации.

Ранее, в середине мая президент УПЛ сообщал, что Динамо и Шахтер предварительно согласились на единый пул.