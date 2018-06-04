Шевченко после матча с Албанией: счет 4:1 говорит сам за себя

Главный тренер сборной Украины по футболу подвел итоги краткосрочного сбора своей команды.

Накануне главная команда страны провела второй спарринг в рамках майско-июньского сбора. Подопечные Андрея Шевченко взяли верх над сборной Албании.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сине-желтых оценил игру своей команды, а также затронул несколько важных аспектов, сообщает Команда 1.

Об игре

— Теперь мы в большей степени нацеливаемся на результат, я просил ребят об этом. Несмотря на то, что закончился чемпионат и было мало времени на восстановление, я попросил команду добыть устраивающий счет, потому что следующие игры, которые нас ждут — официальные. Настрой на матч был соответствующим, что и отразилось на поле.

О важности голов за сборную для Ярмоленко

— Это имеет значение для психологического восстановления Андрея. Длительная реабилитация после травмы помешала ему провести концовку сезона в своем клубе. Мы видим его функциональное состояние, он постоянно добавляет. Положительным моментом для Ярмоленко является то, что он сыграл два матча, дважды забил, отдал две голевые передачи. Я рад за него и рад за команду.

О моментах албанцев

— В одном из эпизодов мы допустили ошибку: защитники не рассчитали, а в свободную зону ворвался игрок, который опасно пробивал. А так, ничего особенного оппоненты перед нашими воротами не создали. Первый тайм был вообще хороший, во втором мы попросили ребят контролировать мяч. Футболисты, которые вышли на замену, удачно вошли в игру. Счет 4:1 говорит сам за себя. Это хорошая репетиция, которая дает психологическую уверенность перед дальнейшими матчами. А сейчас я пожелал всем игрокам удачи в их клубах: они отдохнут и начнут подготовку к новому сезону. Осенью нас ждут серьезные матчи.

О ротации состава

— Это моя философия. Для того, чтобы все игроки, которых мы задействуем — 24-25 футболистов — равноценно понимали свою позицию на футбольном поле. Ротация, которую мы сейчас провели, показала, что игроки понимают свою задачу и свое место в игровой схеме. То, что мы запланировали, удалось выполнить. Конечно, стоит отметить, что и албанцы давали нам это делать. В общем провели хороший матч.

О ценности победы в товарищеском матче

— Важнейшими для меня будут официальные встречи в сентябре. Товарищеские игры нужны исключительно для подготовки к таким матчам. Мне важно было посмотреть как игроки взаимодействуют с партнерами и понимают свою позицию на поле, выполняют структуру игры. Победы имеют значение в турнирных соревнованиях.

Как сообщал УНИАН, матч Албания - Украина завершился со счетом 1:4.

Следующие матчи сборная Украины проведет в сентябре в рамках Лиги наций. Сине-желтые на выезде сыграют с Чехией (6 сентября) и дома примут Словакию (9 сентября).