ЧМ-2018: пойманный на употреблении кокаина капитан сборной Перу сыграет на чемпионате мира

У капитана сборной Перу, которая впервые за долгое время сыграет на мировом первенстве, одна из послематчевых допинг-проб оказалась положительной - в ней были найдены остатки кокаина

Скандально известный футболист Паоло Герреро отстоял в суде свое право сыграть на Чемпионате мира-2018

У капитана сборной Перу, которая впервые за долгое время сыграет на мировом первенстве, одна из послематчевых допинг-проб оказалась положительной - в ней были найдены остатки кокаина, сообщает FootballHub.

ФИФА сразу дисквалифицировала футболиста на 12 месяцев. Однако, после апелляции защиты футболиста срок отстранения был сокращен до 6 месяцев. Впрочем, с такой дисквалификацией не согласилось Всемирное антидопинговое агентство WADA и взяло дело под свою юрисдикцию и предложило продлить отлучения капитана сборной от футбола до 14 месяцев.

Футболист подал апелляцию на предыдущее решение WADA в швейцарский федеральный суд и тот удовлетворил апелляцию игрока.

Таким образом, сборная Перу сыграет на Чемпионате мира со своим капитаном. Интересно, что на защиту футболиста выступили капитаны-соперники в группе на ЧМ-2018 – Уго Льорис (Франция), Миле Единак (Австралия) и Симон Кьяер (Дания).