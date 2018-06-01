Коноплянка после матча с Марокко: мы увидели, что также на что-то способны

Полузащитник национальной сборной Украины Евгений Коноплянка оценил игру команды в товарищеском поединке против команды Марокко.

Вчерашний спарринг между сборными Украины и Марокко завершился сухой ничьей. Одним из самых активных в составе сине-желтых был Евгений Коноплянка, который после матча прокомментировал развитие событий на поле.

— Их тактика стала для нас сюрпризом. Мы были готовы противостоять Марокко, но не ожидали, что соперник будет играть в пять защитников. Или в три, как это сейчас называют. Поэтому пока мы подстраивались, разбирались, прошло некоторое время. Потом уже более-менее что-то начало получаться. Отмечу, что у них и команда — не подарок, с хорошими исполнителями. Поэтому на самом деле мы ожидали давления с их стороны. Думаю, сыграли неплохо, особенно во втором тайме у нас были неплохие возможности. Если бы мы реализовали свои моменты, то сейчас бы разговаривали по-другому. Поэтому я считаю, что 0:0 — неплохой результат, - отметил игрок в комментарии официальному сайту Федерации футбола Украины.

Оценивая свой шанс в одном из эпизодов во втором тайме, игрок заметил:

"Я бы именно так и попал в дальний верхний угол ворот, просто в том эпизоде соперников спас защитник. Это футбол: если бы пробил в ближний угол, могло бы и залететь. А так — не повезло, что в нужное время в нужном месте оказался защитник".

А рассуждая о том ли такой матч полезен для будущих противостояний с сильными оппонентами, заметил:

"Конечно, всегда приятно играть против достойного соперника. Можно оценить свои силы, потому что эта команда не просто так вышла на чемпионат мира. Мы увидели, что также на что-то способны, хоть и не все получалось. Мы продолжаем сыгрываться, поскольку в сборной молодой коллектив. Начинаем чувствовать друг друга, привыкать.

Как сообщал УНИАН, матч Марокко - Украина завершился вничью, 0:0. Следующая товарищеская игра украинцев - против команды Албании, состоится 3 июня во французском Эвиане. Начало - в 17.00.