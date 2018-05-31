Сборная Марокко является фаворитом на ставках букмекерских контор в матче с Украиной
12:44, 31 мая 2018Футбол
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Аналитики контор отдают минимально предпочтение участнику ЧМ-2018.
Украинские футболисты не являются фаворитами матча против Мароккл/ ffu.ua
Сегодня в Женеве, на Стад де Женев состоится товарищеский матч, в котором встретятся национальные сборные Украины и Марокко.
По данным аналитиков ведущих букмекерских контор мира фаворитом в этой игре будет сборная Марокко, сообщает специализированный портал BetExplorer.
Портал собрал данные 25 ведущих контор мира, согласно которым средняя ставка на победу Марокко составляет 2.41 к 1, на ничью - 2.96 к 1, а на победу Украины - 3.18 к 1.
Матч Украина - Марокко начнется в Женеве в 21.00 по киевскому времени.
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