Хачериди стал игроком греческого ПАОК

Игрок уже подписал контракт и получил футболку с 14-м номером.

Бывший игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди стал футболистом греческого ПАОК из Салоники.

Об этом в своем Instagram объявил сын владельца греческого клуба Ивана Саввиди – Джордж, сообщает SportArena.

На одной из фотографий, сопровожденной надписью «Добро пожаловать и удачи» украинец подписывает соглашение. На другой изображена футболка с его фамилией и номером 34.

Сроки и другие детали соглашения с 30-летним футболистом не приводятся. Ранее сообщалось, что ПАОК предложил зарплату в 1,5 миллиона евро за сезон.

Действующий контракт центрбека с киевлянами истекал этим летом, поэтому он перешел на правах свободного агента.

Евгений Хачериди выступал в Динамо с июля 2009 года, проведя за бело-синих 237 поединков (8 голов).