Хачериди стал игроком греческого ПАОК
12:26, 31 мая 2018Футбол
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Игрок уже подписал контракт и получил футболку с 14-м номером.
Евгений Хачериди играл за Динамо на протяжении последних 9 лет / fcdynamo.kiev.ua
Бывший игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди стал футболистом греческого ПАОК из Салоники.
Об этом в своем Instagram объявил сын владельца греческого клуба Ивана Саввиди – Джордж, сообщает SportArena.
На одной из фотографий, сопровожденной надписью «Добро пожаловать и удачи» украинец подписывает соглашение. На другой изображена футболка с его фамилией и номером 34.
Сроки и другие детали соглашения с 30-летним футболистом не приводятся. Ранее сообщалось, что ПАОК предложил зарплату в 1,5 миллиона евро за сезон.
Действующий контракт центрбека с киевлянами истекал этим летом, поэтому он перешел на правах свободного агента.
Евгений Хачериди выступал в Динамо с июля 2009 года, проведя за бело-синих 237 поединков (8 голов).
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