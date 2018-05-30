Сборная Украины (U-19) сыграет на Евро-2018 с Турцией, Францией и Англией

Юношеский чемпионат Европы состоится с 16 по 29 июля в Финляндии.

В финском Ваасса состоялась жеребьевка чемпионата Европы по футболу среди юношеских сборных (U-19), где сборная Украины попала в Группу В.

Украина попала в одну компанию к командам Турции, Франции и Англии, сообщается в официальном Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Группу А составили команды Финляндии, Португалии, Норвегии и Италии.

Матчи группового этапа соревнований в квартете B состоятся 17, 20 и 23 июля. Полуфиналы турнира и матч за 5-е место состоятся 26 июля, финал - 29 июля.

Пятерка сильнейших команд по итогам турнира квалифицируются на чемпионат мира (U-20), который пройдет в 2020-м году.

Накануне сборная Украины (U-19) в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2018 провела полуфинальній матч Мемориала Валерия Лобановского, в котором уступила старшей команде Израиля (U-21) со счетом 0:1.