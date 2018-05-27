Определилась тройка возможных соперников Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Чешская "Славия", турецкий "Фенербахче" и бельгийский "Стандард" стали возможными соперниками "Динамо".

Определилась тройка возможных соперников киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

Пражская "Славия", разгромившая в гостях «Теплице» в заключительном туре чемпионата Чехии, закончила турнир на 2-м месте. Таким образом, пражская команда стала возможным соперником «Динамо» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

Если предположить, что из 2-го в 3-й раунд пройдут клубы с более высоким коэффициентом, то у «Динамо» будет только три возможных соперника - турецкий «Фенербахче», бельгийский «Стандард» и чешская «Славия».

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Украинские и российские клубы УЕФА разводит при жеребьевке, а значит против «Спартака» киевляне не сыграют.

Матчи третьего раунда квалификации будут сыграны в конце июля – начале августа.

Отметим, что в первой части сезона за «Славию» играл украинец Руслан Ротань, а полный сезон на правах аренды провел другой украинский футболист, защитник «Шахтера» Эдуард Соболь. За бельгийский «Стандард» выступает украинец Валерий Лучкевич.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" выставило на трансфер троих футболистов первой команды. По информации СМИ, главный тренер Александр Хацкевич останется работать в клубе как минимум до июля, руководство клуба ставит ему задачу выхода в групповой турнир Лиги чемпионов.