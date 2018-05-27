В концовке финала Лиги чемпионов в Киеве на поле выбежал фанат, помешав Роналду забить гол

Фанат умудрился выбежать на поле, но очень быстро был схвачен стюардами.

В концовке финала Лиги чемпионов-2018 Реал – Ливерпуль (3:1) на поле НСК Олимпийский выбежал болельщик.

Фанат умудрился попасть на поле на 93-й минуте, но очень быстро был схвачен стюардами.

Интересно, что инцидент случился во время опасной атаки Реала, когда с мячом в штрафную вошел Криштиану Роналду.

Как сообщал УНИАН, "Реал" победил "Ливерпуль" в финальном матче Лиги чемпионов - 3:1 - и в третий раз подряд завоевал трофей.